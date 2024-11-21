卓球の「WTTファイナルズ福岡2024」は21日、福岡県の北九州市立総合体育館にて女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の平野美宇（木下グループ）が同14位のソフィア・ポルカノバ（オーストリア）ペアと対戦。ゲームカウント3ー2で勝利した。 ■ホームの大歓声に感謝 夏のパリ五輪後も精力的に国際大会に出場を続ける平野がファイナルズに出場。1回戦ではポルカノバ相手に第1ゲ&#1254