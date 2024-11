電子たばこ(VAPE)に関する研究によって、人体へ与える害が明らかになりつつあります。教育系YouTubeチャンネルのKurzgesagtは電子たばこの仕組みについて解説しつつ悪影響をまとめています。Vaping Is Too Good To Be True - YouTube電子たばこは味の付いたリキッドをコイルで熱してエアロゾル状にして吸引できる機器です。リキッドにはニコチン入りのものも存在し、味はフルーツ系からたばこ風のものまで多様な種類が出回っていま