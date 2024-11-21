楽天の小深田大翔内野手が２１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５００万増の９０００万円でサインした。（金額は推定）今季は１３４試合に出場し、打率２割２分９厘、３本塁打２３打点。「打つ方ではなかなか自分のバッティングができない期間が長く続いた。そういう面では悔しい思いはありました」と唇をかんだ。一方で守備面では９割９分３厘と高い守備率を披露し、自身初の二塁手のゴールデン・グラブ賞を受