チャンネル登録者数160万人の人気カップルユーチューバー「なこなこチャンネル」のなごみ（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングフォトを披露した。なこなこチャンネルは、なごみとこーくん（27）による、関西人カップルチャンネル。女性ファッション誌やアパレルブランド広告に引っ張りだこで、関西コレクションに出演するなど、10代から絶大な支持を得ており、10月には結婚したことを同チャンネルで報告し