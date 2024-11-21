NTTドコモは、ドコモオンラインショップで「iPhone 15」（128GB）などの割引価格を変更する。11月22日から。 「iPhone 15」（128GB）と「Pixel 8a」は1万1000円の割引が受けられる。また「arrows We2 Plus F-51E」は8800円、「Pixel 9 Pro Fold」（256GB）とPixel 9（128GB）は5500円、「Galaxy Z Flip5 SC-54D」は4400円の割引が受けられる。 いずれの機種も機種変更または契約変更での購入が割引の条件となる。