「紀ノ国屋」は、毎シーズン人気の「クリスマススイーツバッグ」を全国の店舗やオンラインストアで販売中だ。【写真】かわいい〜！「クリスマススイーツバッグ」の中身一覧■クリスマス商品が盛りだくさん今回登場する「クリスマススイーツバッグ」は、ナチュラルで暖かみのある生成りの巾着付きのアイテム。バッグの中には、ミニジンジャーマン、ツリークッキー、いちごのクッキーをイン。お菓子を食べ終わった後は巾着に