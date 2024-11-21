JR九州によると、21日午後7時47分ごろ、日豊線南日向〜美々津間で特急にちりん13号（大分午後5時6分発宮崎空港行き）が走行中にシカと衝突した。この影響で同8時15分ごろ、同線や宮崎空港線で遅れが出ている。