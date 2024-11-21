DeNAの南場智子オーナー（62）が20日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）に出演。日本一達成までの自身の心境の変化について語った。パ・リーグ王者のソフトバンクを下して手にした、1998年以来26年ぶり3度目の日本一。週1で球場に通い、応援歌も全員分歌え、ファンに愛される球団オーナーを今回、同局の安藤萌々アナウンサーがインタビューした。“金は出す”“球場に顔も出す”“ただ口は出さない