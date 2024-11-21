１１月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス１９、前回マイナス２７から改善＝ロンドン為替 １１月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス１９と前回のマイナス２７から改善した。市場予想マイナス２５も上回った。平均販売価格はプラス１１と前回のゼロから上昇。市場予想プラス５を上回った。足元のポンド相場は下げ一服となっている。 GBP/USD1.2633GBP/JPY195.06EUR/GBP0.8326