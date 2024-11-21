仮想通貨「イーサリアム」のマーク＝2023年6月（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の警察庁は21日、2019年に韓国の暗号資産（仮想通貨）取引所で巨額の仮想通貨「イーサリアム」が盗まれた事件に北朝鮮のハッカー集団の関与が確認されたと発表した。被害額は当時の相場で約580億ウォン（約64億円）で、現在は約1兆4千億ウォンと約24倍になっている。北朝鮮がサイバー攻撃で得た仮想通貨は、核・ミサイル開発の資金源になって