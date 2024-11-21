元女子プロレスラーで、現在は女子プロレス団体「MARIGOLD（マリーゴールド）」のアシスタント・プロデューサーを務める風香氏（40）が21日までに、ブログを更新。価格上昇が続いてる暗号資産（仮想通貨）ビットコインに言及した。風香氏は13年前から資産運用を始めたといい、最近は円安や新NISAの影響もあり、あらためて投資について学び直したことを9月のブログにつづっていた。今回のブログでは、資産運用について相談されて助