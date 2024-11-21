契約更改交渉を終え、来季の抱負を記した色紙を掲げる楽天・小深田＝21日、楽天モバイルパーク宮城楽天の小深田が21日、500万円増の年俸9千万円で契約を更改した。ゴールデングラブ賞に初選出された二塁手は新人から5年続けて規定打席をクリアしたが、自己ワーストの打率2割2分9厘と苦しみ「思うように打てない時期が長く続き、悔しい思いはあった」と話した。荘司は300万円減の2700万円でサイン。先発陣の柱と期待された2年目