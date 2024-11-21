JR九州の子会社が日韓を結ぶ高速船「クイーンビートル」の浸水を3カ月以上隠して運航を続けた問題で、外部の識者らによる第三者委員会（委員長・尾崎恒康弁護士）は21日、調査報告書をJR九州に提出した。一連の不正について「海運の世界では通用しない非常識なもの」と指摘した。報告書では、運航するJR九州高速船の当時の幹部が「営業上の事情や社内事情を優先」したと分析。主な動機として、急な運航停止で予約客に迷惑をか