全メンバーが日本人の7人組ガールズグループ、XGが、米カリフォルニアで来年春に開催される、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2025（Coachella Valley Music and Arts Festival）」に出演することが21日、発表された。同フェスは毎年2週にわたって開催され、世界配信も行われる音楽フェス。25年は現地時間で1週目が4月11日、12日、13日、2週目が18日、19日、20日に開催される。XGは「コーチェラ」初出演で、13日、20日に日