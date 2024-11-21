「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・２次リーグ、日本代表−米国代表」（２１日、東京ドーム）井端監督が動いた。先発の高橋宏が初回３者連続三振を含む４回２安打無失点８奪三振の好投を見せていたが、五回から隅田にスイッチ。球数７０と余裕残しではあったが、思い切って継投に踏み切った。だが、だ。隅田が先頭のトーマスに左翼席上段への先制ソロを浴びる。外野手が追うことを諦めるほどの特大弾で、