タレントの安めぐみが20日、アメーバオフィシャルブログを更新。0歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの“つかまり立ち姿”を公開した。【写真】安めぐみの次女・萌歌（もか）ちゃんのつかまり立ちショットお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。この日、「こんにちは。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は長女は学校の校外学習があ