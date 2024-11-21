７人組ガールズグループ「ＸＧ」が２１日、来年４月に開催される米最大級の音楽フェス「コーチェラ２０２５」に出演することを発表した。米・カリフォルニア州にある砂漠地帯「コーチェラ・ヴァレー」で行われる野外音楽フェス。ＸＧの７人は、現地時間の１３、２０日に日本人アーティストとして唯一の出演を果たす予定となっている。ＸＧはＪＵＲＩＮ、ＣＨＩＳＡ、ＨＩＮＡＴＡ、ＨＡＲＶＥＹ、ＪＵＲＩＡ、ＭＡＹＡ、Ｃ