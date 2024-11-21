「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・２次リーグ、日本代表−米国代表」（２１日、東京ドーム）侍ジャパンが米国先発のヒルに苦しめられた。初回は敵失と辰己の中前打で１死一、二塁の先制機をつかんだが、４番の森下が三邪飛、続く栗原も一ゴロに倒れて無得点。二回は牧が中飛に倒れると、源田、佐野が連続三振。三回も坂倉、桑原が連続三振を喫するなど三者凡退。四回も辰己、森下、栗原のクリーンアップ