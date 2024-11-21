北海道ニセコハナゾノエリアに2025年夏、新たなリゾートホテル『シャレーアイビーワイス』が誕生します。 絶景を楽しむインフィニティ温泉と、全87室のラグジュアリールーム 画像：株式会社SUPER OKUSAN 『シャレーアイビーワイス』は、壮大な360度のパノラマビューが楽しめる唯一無二のロケーション。 画像：株式会社SUPER OKUSAN 7階のウェルネスフロアにはイン