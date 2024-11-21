試験点灯が行われた大阪・関西万博会場の木造巨大屋根「リング」＝21日午後5時38分、大阪市の夢洲（共同通信社ヘリから）2025年大阪・関西万博会場の夢洲（大阪市此花区）で21日夜、会場の象徴と位置付けられる木造巨大屋根「リング」の試験点灯が行われ、全周2キロの光の輪が暗闇に浮かび上がった。高さ最大20メートルのリング上では関係者が照明の光量や色合いを確認した。リングの上と下は来場者の通路になっており、上では