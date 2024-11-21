悲願の初優勝となるか。大相撲九州場所１２日目（２１日、福岡国際センター）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が関脇大栄翔（追手風）を押し出して１１勝目（１敗）を挙げた。取組後は「目の前の一番に集中していけている。明日からも気を引き締めて、一日一番集中していくだけ」と表情を引き締めた。この日、１敗の大関豊昇龍（立浪）が小結正代（時津風）を下して首位をキープし、幕内隆の勝（常盤山）は関脇霧島（音羽山）に屈