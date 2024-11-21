アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ２０２５」（ＣｏａｃｈｅｌｌａＶａｌｌｅｙＭｕｓｉｃａｎｄＡｒｔｓＦｅｓｔｉｖａｌ）の出演アーティストのラインアップが２１日、発表。ＨＩＰＨＯＰ／Ｒ＆Ｂ日本人ガールズグループ・ＸＧが初出演を果たすことが決まった。コーチェラは、カリフォルニア州インディオにある砂漠地帯「コーチェラ・ヴァレー」で行われる野外音楽フェスティバルで、２０２５年は、現地時間