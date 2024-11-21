栃木県は２１日、季節性のインフルエンザの患者の報告数が、流行開始の目安を超え、流行シーズンに入ったと発表しました。 県は県内の医療機関のうち７６カ所を定点としてインフルエンザの発生動向を調査していて今月１１日から１７日までの１医療機関あたりの患者の報告数が１．０３人で流行開始の目安となる「１．００人」を超えました。全体の報告数は７８人で、前の週から３１人増えました。去年、流行入りしたのは９月