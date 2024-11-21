食用コオロギの生産や加工をしてきた徳島大学発のベンチャー企業「グリラス」（徳島市）が事業を停止し、徳島地裁に自己破産を申請した、と東京商工リサーチ徳島支店と帝国データバンク徳島支店が21日発表した。近年は食用コオロギに対してネット上で批判の声が高まり、業績が悪化していた。自己破産申請は7日付で、負債総額は約1億5300万円。県内の高校で給食に使われたコオロギパウダー（手前）とメニューになったカボチャコロ