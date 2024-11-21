北海道日本ハムファイターズは2024年11月21日、東北楽天ゴールデンイーグルスに在籍していた清宮虎多朗投手と育成選手契約を結んだと発表した。日本ハムには内野手の清宮幸太郎選手が在籍しており、SNSでは名前が似ていることのほか、2人の誕生日にも注目が集まった。名字は違う読み方...「せいみや」と「きよみや」清宮虎多朗投手は、八千代松陰高校（千葉県）から18年の育成ドラフト1位で楽天に入団した。今回日本ハムと契約した