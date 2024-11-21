筧美和子が、ファッション雑誌『JJ』（光文社）×サントリーの「茉莉花（まつりか）〈ジャスミン茶割・JJ（ジェージェー）〉缶」のコラボビジュアルに登場している。【写真】筧美和子が平成メイクに挑戦した『JJ』表紙風ビジュアル今回、ファッション雑誌『JJ』と、サントリー（株）が今年4月に全国で発売した「茉莉花（まつりか）〈ジャスミン茶割・JJ（ジェージェー）〉缶」（以下JJ缶）が “JJ同盟”を結成し共同アクションを実