会談前に写真撮影する中谷防衛相（中央）と各国防衛相＝21日、ラオス・ビエンチャン（共同）【ビエンチャン共同】日本、米国、オーストラリア、フィリピン、韓国の5カ国防衛相らは21日、ラオスのビエンチャンで会談した。5カ国防衛相会談は初めてで、中国や北朝鮮の軍事活動を念頭に協力強化を確認した。会談後、地域の安全と安定を支えるため、緊密な多国間協力の重要性を強調した共同文書を発表した。日本からは中谷元・防衛相