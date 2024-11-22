２０２５年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島「夢洲」で２１日、会場のシンボルである「大屋根リング」の照明が点灯され、夜空に一つの輪が浮かび上がった。会場デザインプロデューサーの藤本壮介氏は「光の輪がつながる感じがすごく印象的。来場者に喜んでもらえるのではないか」と話した。リングは１周約２キロ、高さ最大２０メートルの世界最大級の木造建築物。８月に木造部分が完成し、つながった。エスカレーター