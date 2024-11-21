SHIBUYA109渋谷店4階に、11月29日（金）〜12月10日（火）までK-POPアーティストが愛用することでも知られるレディスブランド「RONRON（ロンロン）」が、12月12日（木）〜2025年1月13日（月・祝）までソウル・ハンナムに拠点を置くセレクトショップ「hype2k（ハイプツーケイ）」が期間限定でオープンする。いずれも日本初出店となる。「猫の幸せ」をモチーフにしているRONRONは、ロマンティックなカジュアル感性と着心地の良さが魅