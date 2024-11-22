２１日午後４時ごろ、鹿児島県奄美市の奄美空港に、米軍の輸送機オスプレイ１機が着陸した。事前に空港使用の届け出はなかったという。けが人や民間機への影響はなかった。同空港では１４日にも米軍のオスプレイ２機が予防着陸していた。