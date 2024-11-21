秋田朝日放送 住民による住民のための活動が称えられました。買い物弱者支援など高齢者の生活を支える秋田県大仙市南外地区の住民組織が総務大臣賞を受賞です。 「病院がない」「スーパーがない」など過疎地域の暮らしの危機に対し１０年以上活動を続ける大仙市の住民組織「南外さいかい市（いち）」。全国の過疎地域が抱える課題解決の先進的なモデルとして総務大臣賞を受賞しました。県内の受賞は３２年ぶり