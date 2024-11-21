長澤茉里奈の「まりちゅうと夏休み！」が東映チャンネルにて放送される。X50万人、インスタ110万人のフォロワーを誇る長澤茉里奈。ドキドキとワクワクがいっぱいの夏の日、おさななじみのまりちゅうと甘いひととき！バニーメイドや透け白ワンピなどファン垂涎のシチュエーションがたっぷり。(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.文=HOMINIS編集部 放送情報【ス