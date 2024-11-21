楽天の小深田大翔内野手（29）が21日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、500万円増の年俸9000万円でサイン。今季は134試合に出場し、打率・229、3本塁打、23打点。「自分の思うバッティングができない時期が長く続き、悔しい思いはありました」と振り返った。一方で自身初のゴールデングラブ賞に選出。「凄く取りたかった賞だったので、うれしかった」。武器である盗塁は29個にとどまっており「打率も低いですし、