バスケットボール男子日本代表が２１日、宇都宮市の日環アリーナ栃木で２０２５年アジア・カップ予選Ｃ組のモンゴルと対戦した。パリ五輪を現地で観戦し、直前の国際試合も生応援し、「勝利の女神降臨」「透明感ハンパない」などと話題を集めた女優・広瀬すずは２１日、インスタグラムのストーリーズで「代表戦楽しみすぎる５時間前からテレビ前でスタンバってます。早くないか？なんておもいながらはぁ、たのしみ」と