人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年11月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）大事な話は午前中にすべき。いい解決法が見つかりそう。 11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）“ジョーク”に注意。言う相手を間違えて誤解を受けそうな気配が……。 10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）