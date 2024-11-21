百合子さまの葬儀の際、一般からの拝礼が受け付けられます。11月15日に101歳で亡くなられた三笠宮妃百合子さまの本葬にあたる「斂葬（れんそう）の儀」は、東京・文京区の豊島岡墓地で26日に行われます。宮内庁によりますと、「斂葬の儀」の際には26日午前11時50分〜午後0時40分までと、午後1時40分から1時間の2回、一般の拝礼が受け付けられるということです。また、11月29日には百合子さまが埋葬された墓所の前で、午前10時〜午