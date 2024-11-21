地方の名古屋競馬に所属する宮下瞳騎手＝竹口勝利厩舎＝は１１月２１日、名古屋９Ｒ・Ｂ３組（ダート９２０メートル＝９頭立て）で１番人気のケイカ（牝５歳、名古屋・川西毅厩舎、父ミッキーアイル）で１着になり、今年１０６勝目として国内の女性ジョッキーで年間勝利数の新記録を達成した。自身が持つ女性騎手の年間最多勝記録（２０２０年）に並ぶ１０５勝で迎えたこの日、新たな金字塔を樹立した。同騎手は１９９５年１０