ほかほか命(＠hokahokainochi)さんの息子は、いつもお店でお気に入りのおもちゃを１つだけ選びます。パパとママと一緒に買い物に行ったある日、珍しくおもちゃを３つも手に取りました。その理由を聞いたパパとママは愛おしさに悶絶…！ ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi