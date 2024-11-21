◇卓球WTTファイナルズ第2日（2024年11月21日北九州市立総合体育館）女子シングルス1回戦で世界ランキング13位の平野美宇（木下グループ）は同14位のソフィア・ポルカノバ（オーストリア）と対戦し、3―2で勝利して準々決勝に進んだ。第1ゲームは11―9で先取し、続く第2ゲームは8―11、第3ゲームは9―11と競り合いの末に落とす。だが、第4ゲームは11―9と奪い返し、最終の第5ゲームも制し「苦しい場面もたくさんあったけど