TWICEのモモの実姉hanaによる「Documentary ＆ Dance Practice with hana」が、本日よりUN1CONの公式YouTubeチャンネルにて公開された。hanaは小柄な身体からは想像できない“力強くも女性らしいしなやかなダンス”と “独自の世界観”を武器に活躍するコレオグラファーで、UN1CONメンバーが練習生として所属していたSPECIAL1 ENTERTAINMENT ＆ACADEMYのダンスディレクターも務めている。彼女とUN1CONのダンスシーンは必見だ。さら