◆大相撲九州場所１２日目（２１日・福岡国際センター）新大関・大の里（二所ノ関）が勝ち越した。西前頭１６枚目の尊富士（伊勢ケ浜）の出足を組み止めると、一気に前へ出て押し出した。連敗中で「昨日と一昨日負けてしまった分吹っ切れていった」とうなずいた。春場所では尊富士と優勝争いしたが直接対決で敗れた。初の賜杯もさらわれ、「３月の春場所は何も出来なかった。こうやって勝てたのは大きい」と胸を張った。大の里