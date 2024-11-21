女優でフィギュアスケーターの本田望結が２１日、グランフロント大阪うめきた広場に特設されたアイススケートリンク「つるんつるん」（２２日〜来年２月２４日）のリンク開きに１１年連続で出演。初滑りを行った。１０歳だった小学４年から続く大役。「いつも使っている大阪駅の前。女優さんモードのスイッチを入れました。毎年、滑らせていただいて幸せ」。グレーのコートの下は真っ白な衣装で、途中でコートを脱いで笑顔を振