大井川鐵道は21日、「SL急行 かわね路号」の夜行運転を実施すると発表しました。使用車両はC10形8号機＋旧型客車3両です。出発日は2024年12月7日(土)。島田市の新金谷駅を22時頃に出発し、家山駅までの区間を3往復します。最後の新金谷駅到着時刻は翌12月8日(日)6時頃となる予定です（7時頃まで客車の中に滞在できます）。定員50名の完全予約制とし、費用は1名18,000円。12月8日まで有効のフリーきっぷ、弁当、おみやげなどが付き