HALLEYが11月6日にリリースした新曲「Billet-Doux」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】HALLEY、11月6日にリリースした新曲「Billet-Doux」MV） 2カ月連続リリースの第2弾としてリリースされた同楽曲。公開されたMVは、全編英語詞によるディープでエモーショナルな楽曲と映像美が印象的な作品となっている。 また、11月23日の大阪公演を皮切りに東名阪を巡るツアー『CUVI