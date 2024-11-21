2024年11月20日、韓国・ソウル新聞は「石破茂首相が就任後初の外国訪問で見せた不適切な態度が『外交非礼』だと物議を醸している」と伝えた。石破首相は15〜16日にペルーで開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席した際、あいさつに来た外国の首脳と椅子に座ったまま握手を交わす姿や、歓迎式典に腕組みをしたまま臨む姿がカメラに映し出され、日本のSNS上で「失礼」「マナーに欠ける」などと物議を醸している。