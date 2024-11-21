【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「ファンの皆さんとUN1CONだけで作る時間が最高な日に、そしてこれからみんなの頑張れる理由になれるように」（JOA） TWICE・momoの実姉hanaによるDocumentary ＆ Dance Practice movieが、11月21日よりUN1CONオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。 hanaは小柄な身体からは想像できない“力強くも女性らしいしなやかなダンス”と“独自の世界観”を武器に活躍するコレオグラフ