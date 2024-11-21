元衆院議員の金子恵美氏（46）が21日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、年収103万円の壁の引き上げをめぐる協議を受け、各地方自治体から上がっている懸念の声について私見を語った。自民、公明、国民民主3党の政調会長は20日、国会内で会談し、週内に閣議決定する経済対策に、年収103万円を超えると所得税が生じる「103万円の壁」引き上げを明記することで合意した。ガ