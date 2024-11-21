[ソウル ２１日 ロイター] - 韓国の金龍顕国防相と中谷元防衛相は２１日の会談で、北朝鮮のロシアへの派兵を非難した。韓国国防省が発表した。会談では、中谷氏が年内に韓国を訪問することでも合意したという。