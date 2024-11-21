「競輪祭／競輪祭女子王座戦・Ｇ１」（２１日、小倉）パリ五輪の柔道女子４８キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（３２）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が来場。場内ステージでのトークショーに出演した。８Ｒ発売中のトークショーでは「（柔道界では）上の年齢で、東京五輪（２０２１年）に出られなくなってからは『もう辞めようか』と思いましたけど、周りの方に支えられて頑張れました。集大成として戦いました」とパリ五