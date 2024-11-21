21日午後、BTS（防弾少年団）のJ-HOPEが、アメリカでのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に入国した。・BTSのJ-HOPE、坂口健太郎と除隊後に再会！微笑ましいハグショットも・BTSのJ-HOPE、先輩イ・ヒョンのラジオ番組に初回ゲストとして出演決定…様々なエピソードに期待